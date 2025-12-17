Myukが、新曲「雪唄 - yukiuta」を本日配信リリースした。本楽曲は、約2年ぶりの自作曲となる。2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、瞬く間に各SNSで累計3,000万再生を獲得していた。日本童話「鶴の恩返し」からインスピレーションを得て、“別れ”を唄った本作は、古語を用いた歌詞表現や、Myukのルーツである民謡を思わせる節回しによって、日本情緒溢れる1曲に仕上がったという。またItai Naokiによって、アコース