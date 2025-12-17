Awesome City Club¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤ÎÂè9ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö100Ç¯¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò12·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍ¥¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤¥³¡¼¥é¥¹¤¬ÃÈ¤«¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼1¿Í1¿Í¤Ø¸þ¤±¤ÆÀº°ìÇÕ¤Î°¦¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÁ´¤Æat