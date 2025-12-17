ヒトリエが、2026年5月よりライブハウスツアー＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞、そしてシノダ（G, Vo）による弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞の開催を発表した。オールタイムな選曲で届ける＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞は、バンドとして初めて訪れる愛媛公演を皮切りに、全国13都市14公演を巡る。一方、シノダ弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞は、2024年8月に行われた47都道府県弾き語りツアー＜シノ鉄＞以来、2度目となる沖縄