１７日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、１６日に高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表が国会内で会談。自民、維新両党が国会に共同提出していた衆院議員定数削減法案について今国会での成立は断念し、来年の通常国会で結論を得るよう協力することで一致したことを報じた。キャスターを務める井上貴博アナウンサーは、吉村代表の定数削減法案見送りを受けての１５日の「茶番劇です。