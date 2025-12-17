after20時が、アルバム『Twinkle』を本日リリースした。エバーグリーンなロックナンバー「ゆらゆらゆ」、波打つ感情をシンプルながらエモーショナルに組み立てた「人」、悲しみを吹き飛ばしたくて「連れてって！」と軽快にシャッフル、切なく懐かしく未来を感じさせる「海へ」。ちっぽけでも何より大切な日々を深い愛情で煌めくロックナンバーに仕上げた全6曲が収録されているとのこと。ジャケット写真◆◆◆