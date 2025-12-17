ロッテは１７日、一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会とパートナーシップを締結したと発表した。パートナーシップ概要は〈１〉自らの活動に関する相互の情報提供〈２〉相互に開催するイベント等への協力〈３〉スポーツエコシステム推進協議会の組成する会議体への関与〈４〉相互団体の交流促進などとなっている。高坂俊介球団社長は「現在、千葉市と協力して進めている新スタジアム構想では、スポーツおよびスタジアム