２０２４年７月に刊行された「中国琉球文献史料集成」（全７巻）。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月17日】中国と琉球の交流史を体系的に示す史料集「中国琉球文献史料集成」（全7巻）が、中国国家出版基金プロジェクトの助成を受け、寧波出版社と復旦大学出版社から共同刊行されている。国内に現存し、すでに刊刻、整理、出版されている琉球王国に関する文献150種余り、280万字近くを収録。琉球の歴史や文化、中国との交流