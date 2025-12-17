子どもたちに人気の「すみっコぐらし」のキャラクターが、交通安全に貢献したとして、警視庁から感謝状が贈られました。警視庁神田警察署から感謝状が贈られたのは、すみっコぐらしのキャラクター「とかげ」です。これは、神田署管内の小学校の新一年生およそ120人のランドセルカバーに、すみっコぐらしのデザインが提供されたことから行われたもので、交通ルールを守ることの意識づけや、交通事故防止に貢献することから感謝状の