◇WBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦WBA王者・高見亨介（帝拳）―WBO王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）（2025年12月17日両国国技館）WBA世界バンタム級タイトルマッチの正規王者・堤聖也（角海老）VS暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）、WBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦のWBA王者・高見亨介（帝拳）―WBO王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）はU―NEXTによる有料配信となった。年末には井上尚弥（