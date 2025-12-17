臨時国会が会期末を迎え、閉会後の法案審議を行うための手続きが行われました。額賀衆院議長：衆議院議員の定数削減等に関する法律案は、閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よってその通り決まりました。17日午後に開かれた衆議院本会議では、与党が提出したものの成立を断念した衆議院議員の定数削減法案や、各党が先に提出した企業・団体献金の取り扱いに関する法案など、この国会で成立に至らなかった法