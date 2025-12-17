無人で営業しているスイーツ販売店のオーナーが万引きの被害届を提出しました。商品を持ち去る瞬間は防犯カメラがとらえていました。12月11日、店内に入ってくるひとりの男性。ケースを物色すると次々と商品をカバンの中へ…男性はセルフレジの前で会計をするフリをすると、支払いをせずそのまま店から出て行ったといいます。被害額は6000円ほどだということです。（リポート）「JR内野駅の目の前に