2026年に放送・配信予定のアニメ『神の雫』で主人公・神咲雫の声優を務めることが明らかになった亀梨和也。2009年に放送された実写ドラマでもこのキャラクターを演じており、亀梨のキャリアの中でも、実写ドラマとテレビアニメで同じ主人公を演じるのは今回が初だという。そこで本記事では、KAT-TUNの解散と事務所退所を経て個人活動に力を注いでいる亀梨の、新たな試みに焦点を当ててみたい。【関連】亀梨和也、映画『でっちあげ