「青春！未来へのパスポート」。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート山形中央高校男子バレーボール部2大大会を制す！ 全国大会出場を決めた強豪校を取材！（山形） 山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 バレーボールの全国大会出場を決めた、山形中央高校男子バレーボール部を紹介します。