「青春！未来へのパスポート」。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート米沢中央高校女子バレーボール部県内の高校女子バレーボール競技をリードする強豪校全国の舞台でさらなる高みを目指す！（山形） 山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 バレーボールの全国大会出場を決めた、米沢中央高校女子バレーボール部