元アイドルで振付師の望月さあやさんは12月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。年齢を公表？ したところ「娘さんの写真かな？」「んなあほなw」といった声が寄せられています。【写真】美人振付師・望月さあや「53歳です」「53歳です」望月さんは「53歳です」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも自身のソロショットですが「53歳」には到底見えない若々しいルックスです。X上でもこの年齢公表に驚きの声が。この投稿には「ごごご53