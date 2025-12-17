ゴディバ ジャパンは、“日常の贅沢”というコンセプトを拡大し、よりパーソナライズされた新しいショッピング体験ができる新スタイルのゴディバショップを今年冬にオープンする。ゴディバは、日々の生活の中でもっと気軽に、パーソナルにゴディバを楽しんでもらいたいという想いから、新たなブランド体験を提供する店舗をオープンする。大切な人へのギフト、さらに自分へのご褒美、また一緒にシェアする商品選びなど、自分にあっ