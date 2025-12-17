昼の長さが1年で最も短くなり、夜が最も長くなる日のことを「冬至」という。日付はその年によって変わるが、今年は12月22日。日本の冬至の習慣として有名なのは、かぼちゃを食べることと、ゆず湯に入ること。「ん」がつく食べ物は運を呼び込むとされ、漢字で「南瓜（なんきん）」と書くかぼちゃは食べると良いとされている。また、ゆず湯に入ることは血行促進やリラックス効果があるといわれており、体を芯から温めることで風邪予