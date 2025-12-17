日本政府観光局が１７日発表した訪日外国人客数の統計によると、１１月の中国人客数の伸び率は前年同月比３・０％と、１０月の２２・８％から縮小した。日中関係の悪化が影響したとみられる。訪日客数全体では、１〜１１月の累計で前年同期比１７・０％増の３９０６万５６００人と、過去最高だった２０２４年通年（３６８７万１４８人）を上回った。訪日客数が過去最高を更新するのは、２年連続となる。新型コロナ禍からの回復