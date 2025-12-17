サウナ店のオーナーが非常用ボタンの受信盤について、「今まで触ったことがない」と話していることが分かりました。東京・赤坂の個室サウナで起きた火事をめぐっては、美容室経営の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡し、死因は高温の中に長くいたことによる熱中症か、焼死の可能性が高いとみられています。この店では、緊急事態などを知らせるための非常用ボタンがサウナ室の中に設置されていますが、当時、事務所にあ