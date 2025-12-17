大阪・ミナミでタクシーが車と接触したはずみで飲食店に衝突しました。事故の瞬間を防犯カメラが捉えていました。飲食店に前から突っ込んだ1台のタクシー。店の窓ガラスが粉々になっています。事故が起きたのは、17日午前9時すぎ―。通報「衝突音がして外に出たら、車2台が事故を起こしていた」大阪市中央区の交差点で、タクシーが軽トラックと衝突し、ぶつかったはずみでタクシーが飲食店に突っ込みました。飲食店の中に設置され