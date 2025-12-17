12月17日、川崎競馬場で行われた11R・全日本2歳優駿（Jpn1・2歳・ダ1600m）は、岩田望来騎乗の2番人気、パイロマンサー（牡2・栗東・吉村圭司）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のタマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）、3着に1番人気のベストグリーン（牡2・北海道・田中淳司）が入った。勝ちタイムは1:44.2（稍重）。【動画】パイロマンサーが無傷の3連勝…全日本2歳優駿内外離れた大接戦ゴール前は先に抜け出した無敗馬