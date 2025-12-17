冬の乾燥肌やフェイスラインのもたつきが気になるなら、韓国の“肌管理”で一気に底上げしてみない？そこで今回は、韓国在住美容ライター・峯岸真由さんが語る「現地で話題のクリニック＆アフターケアに欠かせないアイテム」をご紹介します♡ これを読めば、あなたも素肌美人を目指せるかも！Rayスタッフの行きつけ＆お助けコスメいつも美肌で有名なRayスタッフに、肌管理の秘密を特別に聞き込み！クリニックでの美容医療だけ