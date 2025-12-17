今回、Ray WEB編集部はドタキャンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・りさは、友だちのユウカと映画を観に行くことになるのですが……？映画の約束をすっかり忘れている様子のユウカ。あまりの出来事にりさも驚いた様子です。このあと彼女たちの関係は一体どうなるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：縞しま子ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】遊ぶ予定を立てたのに…当日になっ