来年4月に開始を予定する小学校の給食無償化を巡り、自民、日本維新の会、公明の3党は公立小を対象に自治体を支援する基準額を、児童1人当たり月5千円を超える金額とする方向で調整に入った。5200円程度を軸に検討している。3党の実務者が18日にも協議し、合意を目指す。複数の関係者が17日、明らかにした。判明していた合意案では、2023年実態調査での平均月額約4700円を基に「近年の物価動向を加味」して増額する方向だった