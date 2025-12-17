お笑いコンビ「霜降り明星」が17日までに公式YouTubeチャンネルを更新。せいや（33）があの人気タレントの“衝撃”ゴシップを知っていると明かす場面があった。「芸能界のゴシップ」という話題になるとせいやは、同期であるお笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」ナダルの情報をにぎっていると明かす。「けっこう雑にイジってくれたりすんねん。“1年目のとき、すべってました”とかね、友達だからよくしゃべってくれん