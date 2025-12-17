１７日午後３時２５分頃、川崎市川崎区のＪＲ鶴見線浜川崎駅構内で、ＪＲ貨物の貨物列車（１５両編成）が脱線した。運転士１人が乗っていたが、けがはなかった。同社によると、脱線した列車は、武蔵野線梶ヶ谷貨物ターミナル駅発鶴見線扇町駅行きで、土砂を運搬中だった。途中の浜川崎駅構内で非常ブレーキがかかったため点検したところ、後ろから４両目が脱線しているのが確認されたという。ＪＲ東日本によると、この事故の