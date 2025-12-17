「国宝」の李相日監督（51）と原作者の作家吉田修一氏（57）が17日、都内で行われた第78回野間文芸賞、第47回野間文芸新人賞、第63回野間児童文芸賞、第7回野間出版文化賞贈呈式で、野間出版文化賞を受賞した。「国宝」は、吉田氏の同名小説を李監督が実写化した映画が、6月6日の初日から11月24日までの公開172日間で興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリ