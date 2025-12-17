唯一無二の「オールラウンドミニバン」三菱「デリカ D：5」は、ミニバンの居住空間とSUVの悪路走破性を兼ね備えたオールラウンドミニバンです。現行モデルは2007年に登場したもので、18年以上にわたってフルモデルチェンジがおこなわれていない国産車随一の「ご長寿モデル」となっています。【画像】超カッコいい！ これが三菱の「新型デリカ」です！ 画像で見る（60枚）一方、マイナーチェンジや一部改良は複数回おこなわれ