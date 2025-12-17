「ニセ警察にダマされるな！」愛知県岡崎市の高校生が特殊詐欺の被害防止を呼びかけるマグネットシートを開発しました。 【写真を見る】｢ニセ警察にダマされるな!｣ 高校生が特殊詐欺の被害防止呼びかけるマグネットシート開発 パトカー約20台に貼られる 愛知・岡崎市 岡崎商業高校の3年生19人が授業の一環で考案したマグネットシート。「ニセ警察にダマされるな！」という文字とともに、詐欺の小道具に