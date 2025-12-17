園や学校の行事では、普段あまり顔を合わせない保護者同士が一堂に会す場所です。なのでさまざまな人間模様が見られるのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティには「運動会で周りの保護者を確認する？」という質問が寄せられていました。『外を歩くときに人と目を合わせないように歩くのがクセ。だから子どもの学校行事もそんな感じ。みんな、誰が誰だか分からないだろうと思っていた。今日何人か顔見知りのママとす