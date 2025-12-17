今年5月にソフトバンクから巨人に移籍したリチャード内野手（26）が17日、福岡市内で行われたトークショーに登場した。リチャードがステージ上に現れると、福岡のファンからは温かい拍手が贈られ「ただいま」と声をかけた。その後、今年の漢字一文字を聞かれると「猪ですね。猪突（ちょとつ）猛進です」と答えた。イベントには、ソフトバンクの谷川原健太やアビスパ福岡の岩崎悠人、名古新太郎も登壇した。