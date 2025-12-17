12月17日夜の新潟県内は、大気が不安定で雷雨、場所によってはばらばらとあられやひょうが降る所もあるため、注意が必要です。このひょうについて、石黒菖気象予報士の解説です。 あられやひょうは背の高い積乱雲から降ってきますが、この中では強い上昇流が起きて空気が入り乱れています。雲の中には小さな氷の塊がたくさんありますが、これが他の氷とぶつかったりくっつくことで段々大きくなっていき、大きさに耐えきれなくなる