経営陣による自社買収（MBO）を目指す化粧品メーカーのマンダムが、米投資ファンドのKKRから買収提案を受けたことが17日、分かった。マンダム側が進める株式公開買い付け（TOB）の価格を1割程度上回る1株2800円以上を示したという。MBOが成立するかどうか、再び不透明な状況になった。関係者によると、KKR側は、マンダム経営陣の賛同がTOBの前提条件であることを伝えた。準備が整えば来年1月にもTOBの計画を示すとみられる。