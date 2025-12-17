「第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の授与式典が17日、都内ホテルで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が3年連続となる「殊勲賞」を受賞した。22年には大賞にも輝いている。この日は両国国技館でのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」を訪れていたため、コメントで「今年も数あるスポーツ団体、競技の中から「殊勲賞」を頂き大変光栄に思います」と喜びの心境を発表した。今