【その他の画像・動画等を元記事で観る】エンターテインメントレーベル・Kiramune所属の男性声優ユニットSparQlew（上村祐翔、保住有哉、堀江 瞬、吉永拓斗）が、12月13日（土）にKiramune Presents SparQlew Fan Meeting Vol.2（通称：すぱふぁみ）を開催。本レポートでは昼公演の模様をお送りする。本公演はソールドアウトにつき客席は満員。開演前から12月の寒さを感じさせないほどの熱気が客席を包み込む。客電が消え一瞬の静