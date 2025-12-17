AKB48の小栗有以さん（23）が2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。サンタ風のミニ丈ワンピース姿を披露した。「冬を感じるよね〜」小栗さんは、「イルミネーションや音楽や寒さで冬を感じるよね〜」とし、サンタ風のミニ丈ワンピース姿の写真を5枚投稿した。ハッシュタグでは、「#クリスマス」「#イルミネーション」「#サンタ」「#サンタクロース」「#ハンドケア」と添えている。インスタグラムに投稿された写真では