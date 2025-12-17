鹿児島県曽於市の自宅敷地内で大麻草を栽培していたとして、無職の男(56)が逮捕されました。 大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、曽於市大隅町坂元の無職の男(56)です。 曽於警察署によりますと、男は先月26日、自宅敷地内で大麻草1本を栽培していた疑いが持たれています。 警察の調べに対し「自分で使用するために栽培していた」と容疑を認めているということです。男が大麻を使用していなかったかなど、調べを進め