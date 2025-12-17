国連の事務次長で東京にある国際連合大学のチリツィ・マルワラ学長が鹿児島市を訪れました。17日は高校生や大学生と交流しました。 （両棒餅の名前の由来について高校生が説明）「（両棒餅は）もともと“りゃんぼう”と呼ばれていた。しかし時代が立つごとに、りゃんぼう→らんぼ→ぢゃんぼと変わっていった」 国連のシンクタンクで研究教育機関でもある国際連合大学は、東京に本部を置き、13か国に研究所があります。2023年に就