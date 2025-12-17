バスケットボールBリーグの鹿児島レブナイズは17日、B2に昇格した2024－25シーズンの経済波及効果がおよそ50億円だったと発表しました。B3リーグだった前年から倍増しています。 これは、スポーツビジネスなどが専門の東京都市大学・江頭満正 非常勤講師が観光消費や対戦相手の支出などをもとに計算したものです。 それによりますと、B2に昇格した2024－25シーズンのレブナイズ