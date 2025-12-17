17日に発表された鹿児島県内のガソリン価格は8週連続で下がりましたが、全国で唯一の170円台で、依然、高止まりが続いています。 石油情報センターによりますと、県内のレギュラーガソリン価格は、今月15日時点で171.1円で、前の週と比べ、3.9円安くなりました。値下がりは8週連続です。 全国の平均価格も6週連続で値下がりし、159.7円で、およそ4年3か月ぶりに160円を下回りました。 鹿児島県は26週連続、全国で最