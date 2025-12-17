ユーロとポンドが対照的な動き、あすの両中銀のスタンス差を示す＝ロンドン為替 本日の欧州時間は英インフレの伸び鈍化がポンド急落につながったことで特徴付けられる。その一方で、独Ｉｆｏ景況感指数の弱含み（88.0→87.6）やユーロ圏消費者物価指数確報値下方改定（前年比+2.2％→+2.1％）などにはユーロ売り反応はほとんどみられず。 あすのＥＣＢ理事会では政策金利据え置きが市場コンセンサスと