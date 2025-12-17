ドル円１５５円台半ばに高止まり、ロンドン市場では動意薄＝ロンドン為替 ドル円相場はロンドン市場で155円台半ばに高止まりしている。東京市場で154.52付近を安値に155円台乗せへと買われ、さらにロンドン序盤にかけては高値を155.60付近まで伸ばした。しかし、その後は上昇一服。目立った下押しもなく、155.40-50レベルでの取引が続いている。 USD/JPY155.45