１２月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３２、前回マイナス３７＝ロンドン為替 １２月英CBI製造業受注指数はマイナス３２と前回マイナス３７から改善した。市場予想はマイナス３５だった。販売価格指数はプラス１９と前回のプラス７から大幅上昇。市場予想はプラス９だった。ポンドドル、ポンド円などいずれも特段の反応をみせていない。 GBP/USD1.3335GBP/JPY207.32EUR/GBP0.8793