およそ6万球のLEDを使ったイルミネーションが冬の街並みを彩ります。クリスマスプレゼントを運ぶサンタクロース。長野市吉田の住宅建築会社「テクノホーム長野」では、2階建ての社屋をイルミネーションで彩っています。明るい話題を届け子どもたちに夢を持ってほしいと2011年から毎年この時期に行っています。今年はこれまでで最も多いおよそ6万球のLEDを使用。光を間接的に見せることで住宅の窓からこぼ