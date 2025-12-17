テレビ朝日の森山みなみアナウンサーがニット姿を披露した。森山アナは１７日にインスタグラムを更新。「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と書き出し、ボルドーのハイネックニットにブラウンのロングスカートコーデや、ホワイトのバイカラーケーブルニット姿などボディーラインが浮き上がるようなピタピタな複数のニットコーデを投稿した。「今日は週の折り返しのこり半分も無理せずいきま