箱根駅伝優勝３回の山梨学院大が本格的に強化に着手した１９８５年当初、顧問としてチーム強化に尽力した秋山勉さんが１７日、心室頻拍のため、亡くなった。８５歳だった。秋山さんは東農大ＯＢ。１９５９〜６２年に箱根駅伝に４年連続で出場した。卒業後、山梨・甲府市に在住していた秋山さんに対し、山梨学院大が箱根駅伝への挑戦計画を相談。秋山さんが順大の沢木啓祐元監督を通じて初代監督として招聘したのが、上田誠仁元