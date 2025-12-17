大分市佐賀関で起きた大規模火災で被災した人たちの仮住まいとなる市営住宅は2回目の申し込みが締め切られました。 それを受けて17日、ボランティアが市営住宅に家電を運び入れるなど生活再建に向けた準備が進んでいます。 大分市佐賀関 被災者の生活再建に向けて入居の手続きが進められている市営住宅。 2回目の申し込みを受けて、17日は佐賀関の市営住宅でボランティアなどが電子レンジやテレビなど生活する