大分空港ではいま、国東市の特産品であるオリーブを使った足湯を楽しむことができます。 大分空港1階の足湯コーナー。浮かべられているのはオリーブの枝と葉です。これは空港の利用客に地元・国東市の特産品であるオリーブの魅力を知ってもらうために、4年前から毎年この時期に行われている取り組みです。 2025年も、16日から始まり、訪れた人たちが早速、旅の疲れを癒していました。 ◆利用客「