中国政府が日本への渡航自粛を要請した影響が県内でも広がっていて、富山・上海便は来年3月までの欠航が決まっています。こうしたなか観光地の旅館では、中国からの団体予約のキャンセルが出ていて関係者は早期の回復を願っています。吉田颯人記者「県内有数の観光地・黒部市の宇奈月温泉です。上海便の3月までの欠航が決まってから2日、早くも影響がでています」黒部市宇奈月温泉のホテル黒部です。中国の旅行会社からきのう夕方