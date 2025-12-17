2022年に営業停止した佐渡市の「両津やまきホテル」が新たな宿泊施設に生まれ変わります。土地と建物を取得した東京の企業がホテルの改修を前に花角知事を訪れました。県庁を訪れたのは東京に本社があり金融や不動産事業を手掛けるファンドクラウドホールディングスの幹部です。〈ファンドクラウドホールディングス中澤晴彦代表〉「今回の両津やまきホテルは設備の改修が必要だと思うんですけど、ソフト面の改修が必